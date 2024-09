Napoli obiettivo…E per quanto riguarda i tifosi a Cagliari…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 10 settembre 2024) Ilverso Cagliari: di seguito un articolo tratto dall’edizione odierna di Repubblica. “Dici Cagliari e il pensiero corre immediatamente al riscatto sotto la gestione Conte. Il condottiero azzurro punta al terzo successo consecutivo in campionato che nella scorsa stagione diventò una barriera psicologica quasi insormontabile”. Solo contro il Verona, ilattuale L’obiettivo, dunque, è voltare pagina e cancellare gli scheletri emersi in maniera preoccupante soltanto al debutto in campionato contro l’Hellas Verona. Contro Bologna e Parma c’è stata una reazione soprattutto dal punto di vista caratteriale e Conte non vuole interrompere il trend positivo alla Domus Arena”. Idela Cagliari Idele la gara di Cagliari: di seguito un altro articolo tratto dall’edizione odierna di Repubblica.