Morata e Bennacer nuove indicazioni in casa Milan a -12 dall’Inter – Sky

(Di martedì 10 settembre 2024)tengono inil, alla ripresa dei lavori aello. Inoltre, tra dodici giorni ci sarà il derby contro l’Inter. CONDIZIONI – Tra dodici giorni ci sarà il primo attesissimo scontro tra Inter e, il Derby dio. I nerazzurri, reduci da sei vittorie consecutive nelle stracittadine, non vogliono fermarsi. Oggi la ripresa degli allenamenti, mentre insi valutano le condizioni di un paio di giocatori: Alvaroe Ismael. Lo spagnolo si è fatto male praticamente all’esordio contro il Torino, match pareggiato dai rossoneri per 2-2 in extremis. Gol fortunoso e poi infortunio per l’attaccante campione d’Europa. Ma il peggio sembra essere passato. Come riferisce Manuele Baiocchini di Sky Sport, già Fonseca potrebbe riaverlo quantomeno per la panchina contro il Venezia. Oggi ha fatto lavoro personalizzato.