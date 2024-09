Malala al Toronto Film Festival per un film sulle donne pescatrici

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 10 settembre 2024) (askanews) –Yousafzai sul tappeto rosso delInternational(TIFF) per la première mondiale di Haenyeo: The Last Guardians of the Sea. Ilè il primo progetto di Extracurricular, la società di produzione della premio Nobel per la Pace pachistana, e racconta la storia di Haenyeo, una comunità disudcoreane. «Voglio poter condividere storie die ragazze e voglio portare avanti le registe e le scrittrici, e questa società di produzione è quell’opportunità e non vedo l’ora di lavorare con altree ragazze incredibili».: “È la storia di una società matriarcale” «Sue Kim, questa regista straordinaria, aveva incontrato questeincredibili, le Haenyeo, in Corea del Sud, e voleva raccontare la storia di una delle poche società matriarcali al mondo, dove lepossono stare sott’acqua per due o tre minuti (per pescare).