L’Inter riprende i lavori rientri scaglionati | uno oggi 6 domani – TS

(Di martedì 10 settembre 2024)ad Appiano Gentile in preparazione della sfida contro il Monza di domenica sera. Un rientro dalle nazionali già nelle prossime ore, mentre datutti gli altri.– Dopo qualche giorno di riposo, ma non per tutti,gli allenamenti ad Appiano Gentile. Simone Inzaghi riabbraccerà i suoi ragazzi per iniziare a preparare la partita contro il Monza, in programma domenica al Brianteo. Già ieri, Tomas Palacios, Tajon Buchanan e Nicolò Barella si sono visti ieri ad Appiano Gentile. Il primo vuole raggiungere subito la massima condizione atletica per inserirsi nei dettami tattici di Inzaghi, mentre il canadese e l’italiano stanno recuperando rispettivamente dalla frattura alla tibia e dall’operazione al naso.rientra Piotr Zielinski dalle nazionali, mentreritorneranno in sei.