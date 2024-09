La Regina Elisabetta II è stata scortese con me Sono sicuro che fosse un po’ fuori di testa | Ian McKellen al vetriolo sulla famiglia reale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) “Lache alla fineun po’di“. Comincia così l’intervista di Ianal quotidiano britannico The Times. L’attore, noto per il suo ruolo di Gandalf nella trilogia del Signore degli Anelli, ha fatto discutere per alcune sue dichiarazioni indubbiamente sincere nei confronti dellainglese. “Laun po’die nelle poche occasioni in cui l’ho incontrata, èpiuttosto”, ha detto, ricordando lo scambio avuto con la monarca inglese nel 2008, quando venne insignito del titolo di Membro dell’Ordine dei Compagni d’Onore ‘per i servizi al teatro e all’uguaglianza’. “Mi disse: ‘Lo fai da molto tempo?’. E io risposi: ‘Beh, non da tanto quanto lei’. Per quella battuta ho ricevuto un sorriso, ma poi laaggiunse: ‘Ma c’è ancora qualcuno che va a teatro?’.