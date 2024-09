La crisi del vino e l' ipotesi estirpi Ecco chi ci sarà a Bruxelles al vertice sulla viticoltura

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 10 settembre 2024) A due mesi dall'annuncio ufficiale della Commissione europea, è tutto pronto per la prima riunione del Gruppo di alto livello sul settore vitivinicolo. Il prossimo 11 settembre,ospiterà il meeting che segna un nuovo corso per la politica di settore, alla luce del difficile momento economico e in vista di una Pac che nel 2025, col nuovo esecutivo guidato sempre da Ursula von der Leyen, avvierà l'iter di discussione in vista della revisione post-2027. Sono almeno tre gli incontri del Gruppo di alto livello sul, che di fatto fungerà da forum, previsti tra settembre e dicembre 2024, per arrivare a inizio 2025 a mettere nero su bianco delle raccomandazioni alla Commissione per fronteggiare le nuove sfide dei mercati.