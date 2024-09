Klem è il vincitore di Castrocaro 2024

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di martedì 10 settembre 2024) Con il suo inedito dal titolo Tutta la notte, è Clemente Mezzacapo, in arte, ildel Festival di. La 66° edizione della kermesse dedicata a Voci Nuove Volti Nuovi ha incoronato sabato sera il 25enne cantante di Marcianise, che si ispira a Elodie e Raffaella Carrà, nella finale che si è tenuta in Piazza D’Armi diTerme e Terra del Sole (Forlì-Cesena), condotta da Elenoire Casalegno con il content creator Daniele Cabras.ha battuto gli altri 9 finalisti in gara, classificandosi davanti a Lio (secondo) e la band dei Winehot (terzi). A stabilirlo sono stati i voti delle tre giurie: la giuria di qualità presieduta dal Maestro Beppe Vessicchio, una giuria web celebrities e una giuria tecnica.