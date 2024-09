Ho fatto tutto per la felicità Ecco Happening 2024

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 10 settembre 2024) "Non esiste un uomo che non aspiri alla". A presentare la nuova edizione disono stati i referenti Massimo Rocchi e Martina Bedini, del movimento Comunione e Liberazione. La cornice verde del parco Cervi a Reggio ospiterà, a partire da questo venerdì, fino a domenica, l’evento organizzato da Città di Reggio e il centro culturale Pascal, intitolato ‘Hoper essere felice’. "Il nome della manifestazione di quest’anno nasce dall’esperienza del medico chirurgo Enzo Piccinini, reggiano straordinario di estrema capacità e umanità, che, incontrando il Movimento, ne è divenuto il maggiore interprete: visitava le comunità per raccogliere i bisogni delle persone. In un dialogo che intrattenne con alcuni studenti universitari raccontò chequello che faceva nella vita, dagli interventi alla vita sociale, eraper essere felice" ha ricordato Rocchi.