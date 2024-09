Harry Potter | HBO lancia il casting inclusivo e diverso per i tre protagonisti

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 10 settembre 2024) Lo studio ha dato il via libera finalmente aldei tre interpreti di, Ron e Hermione per la nuova serie in arrivo Le riprese del nuovo adattamento seriale della saga diad opera della HBO prenderanno il via nella primavera del 2025, quindi è normale che lo studio abbia dato finalmente il via libera aiper i tre. Un bando diche sta facendo il giro del web e che è stato confermato come legittimo dalla HBO cerca bambini che avranno un'età compresa tra i 9 e gli 11 anni nell'aprile del 2025 (e residenti nel Regno Unito o in Irlanda) per ricoprire i ruoli del protagonistae dei suoi amici del cuore Hermione Granger