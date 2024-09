F1 ufficiale | Newey all’Aston Martin Sarà anche azionista

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 10 settembre 2024) L’ufficialità è arrivata in una conferenza stampa annunciata alle 12:00, orario italiano: il progettista Adrianriparte d, come anticipato negli ultimi giorni da diverse fonti interne al team di proprietà del canadese Lawrence Stroll. Il mago dell’aerodinamica, che ad aprile aveva comunicato la fine della sua avventura alla Red Bull, inizierà a lavorare con la Astonin F1 a partire dal marzo 2025. “Questa è la notizia più entusiasmante nella storia dell’Aston. Come si vociferava, Andriansi unirà comee Managing Technical Partner del nostro team di Formula 1”, ha detto Stroll.ha affermato di essere stato “enormemente ispirato e colpito dalla passione e dall’impegno” di Stroll. IN AGGIORNAMENTO F1,SportFace.