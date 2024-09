Damiano David lascia i Maneskin? Gli indizi e le ipotesi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) Cosa sta succedendo a? Che il 27 settembre il cantante presenti un nuovo progetto è ormai più che evidente. E la medesima evidenza appartiene al fatto che questo progetto non vedrà coinvolti anche gli altri componenti dei: ‘Everywhere’ è il titolo del nuovo brano da solista di. Si era pensato a un film o a una pubblicità e invece ‘Everywhere’ sarà il primo brano da solista di. Che in questo modo si toglie di dosso l’etichetta, da lui stesso spesso stigmatizzata come fuori luogo, di ‘dei’. Ma quindi che fine faranno i? Il chitarrista Thomas Raggi ha recentemente raccontato che la band tornerà in studio per registrare nuova musica, quindi per il momento le voci di un possibile scioglimento possono tranquillamente tornare in soffitta.