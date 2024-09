Dall' inflazionatissimo amo all' internazionale sweetie Voi quale preferite?

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 10 settembre 2024) Sembra preistoria, quando i Ferragnez si chiamavano “patato” e “raviolo”. Oggi, per ovvie ragioni, non lo fanno più. Ma molte coppie continuano ad affibbiarsi soprannomi dolci, buffi, affettuosi, melensi o divertenti. Il più diffuso in Italia, specie tra gli under 30? “Amo”. Al di là delle mode, secondo una recente ricerca, i nickname, soprattutto i nomi degli animali domestici, come micetto o topolino, ma anche soprannomi divertenti, segnalano empatia e complicità e le coppie che ne fanno uso sono più felici rispetto alle altre. Il linguaggio comune crea una sorta di codice segreto tra innamorati che aumenta il senso di intimità. Soprannomi carini per fidanzati Quali sono i soprannomi più diffusi? Oltre ad “amo”, tra i più utilizzati ci sono anche baby e babe.