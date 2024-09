Dai diritti civili alla partita Rai tutti i fronti tra Meloni e Forza Italia

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 10 settembre 2024) Le settimane di fibrillazioni estive fra Lega,e Fratelli d’, hanno lasciato tracce ben visibili di malcontento tra gli alleati di centrodestra. E hanno creato forte irritazionepremier. Irritazione che ha raggiunto il culmine dopo l’annuncio di Mediaset, arrivato lunedì sera, che Maria Rosaria Boccia, mancata consulente dell’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, sarebbe stata intervistata a Carta Bianca in onda su Rete 4 martedì. Vani i richiami all’unità diagli alleati Eppure Giorgiaera stata chiara sulla necessità di dover proseguire all’insegna della compattezza, evitando fughe in avanti e passi falsi. Lo aveva detto la settimana scorsa all’esecutivo di FdI, in cui aveva sostenuto che non sono consentiti errori, e prima ancora in Consiglio dei ministri.