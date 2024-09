Cosa c’è dietro la foto della famiglia di Tim Walz che supporta Trump

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 10 settembre 2024) La maggior partedi TimDonald? Questa è la teoria che viene diffusa online mostrando unagrafia di un gruppo di otto persone con indosso una maglietta su cui si legge la scritta: «Nebraska:’s for». L’obiettivo è screditare il candidato vicepresidente di Kamala Harris. Quelli mostrati mentre si schierano per, però, non sono familiari stretti, ma discendenti del prozio di. Per chi ha fretta: Circola l’immagine di unai cui membri indossano la maglia «Iper». L’obiettivo è screditare Timil candidato vicepresidente di Kamala Harris facendo credere che nemmeno la suavoglia votarlo. Quelli mostrati mentre si schierano pernon sono familiari stretti di. Si tratta, infatti, di discendenti del suo prozio e dei loro partner.