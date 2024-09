Concerto al Teatro della Fortuna per celebrare la Cultura Ebraica

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 10 settembre 2024) Fano (Pesaro e Urbino), martedì 10 settembre 2024 - Anche a Fano si celebrerà sabato la giornata europea. Per l’occasione l’assessorato alladel Comune di Fano, in collaborazione con la Fondazione, la Comunitàdi Ancona e l’Ucei (Unione delle Comunità ebraiche italiane), ha organizzato un evento musicale intitolato ‘Sulle soglie del pozzo. La famiglia nella tradizione musicale’, in scena sabato sera alle 21.15 nella Sala Verdi del(ingresso libero fino ad esaurimento posti, consigliata la prenotazione al numero 0721 800750 o mail botteghino@.it): un itinerario virtuale di canti sulla famiglia e le donne, raccolti tra le varie comunità ebraiche ai quattro angoli del pianeta.