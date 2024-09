Colpo di scena Milan bomber clamoroso | affare da 75 milioni

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di martedì 10 settembre 2024)di: uno degli attaccanti accostati ai rossoneri si potrebbe complicare. Ecco la situazione che si è creata Dopo l’addio di Giroud inin avanti è rimasto orfano di un giocatore, uno di quelli che vedono la porta in maniera importante. Sono arrivati Morata e Abraham, è vero: ma il primo si è subito fermato e potrebbe rientrare per il derby, l’inglese della Roma, invece, è atterrato aello in prestito con diritto di riscatto. Praticamente il futuro verrà deciso alla fine dell’anno in base a quelle che saranno le prestazioni. Fonseca, tecnico del(Lapresse) – Ilveggente.itNel corso dell’estate che ormai è agli sgoccioli sono stati davvero tanti i nomi accostati ai rossoneri di Fonseca per la prima linea: uno di questi è Sesko del Lipsia.