Ciclismo Sovico se la cava anche senza vittoria

(Di martedì 10 settembre 2024) Quella appena trascorsa è stata una domenica avara di successi per i ciclisti brianzoli che tuttavia hanno avuto buoni risultati. Il più prestigioso riguarda Stefano Brambilla, portacolori della Velo Club, che nella Novara-Orta per la categoria allievi si è classificato al secondo posto. Mentre il compagno Luca De Mercanti è giunto in sesta posizione. A Borgo Valsugana, in Trentino, è andata in scena la Coppa d’Oro per allievi. Il migliore dei brianzoli è stato Achille Bellato dell’Unione Sportivo Biassono, ventesimo. Fra i Giovanissimi al Trofeo Lombardia su strada per comitati regionali, Giorgio Bonati dello Sport Club Mobili Lissone è arrivato secondo nella batteria G1 dove terzo si è classificato Filippo Scaccalossi del Velo Club. Giù dal podio è rimasta Beatrice Caccia (Cicli Fiorin) che ha dovuto accontentarsi della quarta moneta.