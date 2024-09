Ultime Notizie Roma del 09-09-2024 ore 13 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 9 settembre 2024)dailynews radiogiornale Henry trovati all’ascolto un buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio non aggressioni al personale sanitario del Policlinico Riuniti di Foggia domenica notte tra infermieri sono stati picchiati con calci e pugni da un paziente Giunto al pronto soccorso per uno stato d’ansia l’uomo è stato denunciato dai carabinieri che sono intervenuti l’episodio segue l’aggressione subita pochi giorni fa dal personale sanitario dello stesso con il clinico nel reparto di chirurgia toracica da alcuni familiari di una ragazza deceduta Durante un intervento medici e infermieri erano stati costretti a barricarsi in una stanza per sfuggire alla furia di amici e parenti della giovane la guerra in Medio Oriente nella notte una serie di Red vieni in Siri almeno 18 morti e decine di feriti l’elezione del Iran attacco criminale da parte di Tel Aviv 3 seria ...