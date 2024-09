Tragedia a Napoli | il cantante neomelodico Carmine Diamante muore folgorato in casa

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 9 settembre 2024), uno dei cantanti neomelodici più amati, è morto. Secondo quanto si apprende, ilè rimastodella madre a Castel Volturno, in provincia di Caserta. Sono stati effettuati diversi tentativi di rianimazione da parte dei soccorsi del 118, ma per lui, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. LadiSecondo le prime ricostruzioni, sembra chesia stato colpito da una scarica elettrica mentre stava compiendo una normale attività domestica, il che può fare presupporre che l’abitazione fosse sprovvista del prezioso meccanismo, “salvavita”, ormai obbligatorio, che interrompe immediatamente l’erogazione di energia elettrica in caso di dispersione.