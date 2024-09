Tennis Matteo Berrettini | Bello tornare in Davis Sinner? Sapevo che avrebbe vinto gli US Open

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 9 settembre 2024) Dopo due anni, finalmente,puòa giocare in Coppa. Ilta romano, infatti, sarà in campo con la maglia azzurra a Bologna (nel Gruppo A assieme a Belgio, Paesi Bassi e Brasile) con il chiaro intento di trascinare l’Italia alleCup Finals che, anche in questo 2024, si disputeranno a Malaga (Spagna). Il classe 1996, che non giocava in questa manifestazione dalla sfida contro la Svezia del 2022 (un 64 64 contro Elias Ymer), è carico e determinato in vista dell’esordio: “Ho lavorato tantissimo per essere di nuovo a disposizione in Coppa. Essere qui è speciale. Abbiamo la squadra più densa di giocatori probabilmente e non è facile per Filippo Volandri scegliere. Spero di essermela meritata questa convocazione. L’obiettivo è difendere il titolo, ma dobbiamo pensare partita dopo partita. La Coppaè una competizione particolare”.