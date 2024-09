Spalletti | Squadra maturissima questa sera

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 9 settembre 2024) L’Italia vince ancora,volta lo fa contro Israele, sempre in Nations League. Il ct della Nazionale, LucianO, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Rai Le parole diEra difficile, ma laha fatto quello che doveva «Lo ha fatto in maniera splendida, perché tutte le insidie di cui avevamo parlato si sono viste nel primo tempo. Loro si abbassano molto, noi sinonimo sdiamo stati puliti, magari per stanchezza e diventa difficile trovare lo spazio e imbucare le palle, per cui il fatto che siano stati in ordine è stato fondamentale., non matura» Il senso del collettivo «Anche stada un punto di vista tattico sono stati bravi a saper riconoscere le condizioni, anche perché sono messi in condizione di giocare come fanno nei club» Anche Alessandro Buongiorno: «Siamo contentissimi, non era facile e lo sapevamo.