Scontro frontale tra due auto | grave una donna di 30 anni

(Di lunedì 9 settembre 2024) Reggio Emilia, 9 settembre 2024 – Una serie di incidenti tra capoluogo e provincia si sono verificati tra la serata di sabato e la mattinata di domenica. Il piùè accaduto all’alba di ieri a Giarola di Reggio, in via Anna Frank, sulla Sp66 dove duesi sono scontrate frontalmente intorno alle 6,30. Un impatto terribile. Sono rimasti feriti un uomo e una, entrambi trentenni. La peggio è andata a lei, rimasta incastrata nell’abitacolo ed estratta dalle lamiere grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco. Infine è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio in condizioni serie, mentre l’uomo è stato ricoverato con un codice di media gravità.