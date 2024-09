Sciopero Atm lunedì 9 settembre | la situazione di metrò tram e bus a Milano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 9 settembre 2024), 92024 – Alle 18 scatta loindetto lodel trasporto urbano ache coinvolgerà i mezzi pubblici di Atm e durerà fino alla fine del servizio di. Una fascia oraria delicata, quella del rientro a casa dei pendolari, al principio della prima settimana in cui uffici e aziende tornano alla piena operatività dopo la pausa estiva. Possibili disagi dunque per chi utilizza metropolitana, bus ee nell'hinterland. A proclamare losono i sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna "nell'ambito della vertenza per il rinnovo del Contratto nazionale di lavoro e dopo la prima azione del 18 luglio 2024, a conferma delle rivendicazioni già oggetto della piattaforma volta al miglioramento delle condizioni lavorative, sia normative che salariali".