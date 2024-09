Roma lite davanti a un bar in centro | un uomo ucciso a coltellate Fermato un 36enne

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) Prima una, poi le: un cittadino dell’Ecuador è statoin pienoieri sera, 8 settembre. Secondo le prime ricostruzioni della polizia di Stato, i due stavano litigando animatamente di fronte ad un bar in via Cavour quando uno di loro, un cittadino peruviano di 36 anni, ha estratto un coltello e colpito a morte l’avversario. La vittima è deceduta durante il trasporto al policlinico Umberto I. La ricostruzione dei fatti è stata possibile anche grazie alle dichiarazioni di alcuni testimoni oculari. Per illa Procura della Repubblica ha disposto il fermo. L'articoloa un bar in: ununproviene da Il Fatto Quotidiano.