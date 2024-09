Replica La Rosa della Vendetta in streaming puntata dell’8 settembre 2024 | Video Mediaset

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di lunedì 9 settembre 2024) Doppio appuntamento stasera, domenica 8, con la soap turca La. Ecco iper rivedere gli episodi 17 e 18 trasmessi da Canale 5 in. Gulendam è furiosa perchè Gulcemal ha deciso di ospitare Armagan. Si chiude in camera con Mert e gli rivela di essere figlia di Zafer. Mert corre a riferirlo a Deva. Gulcemal si introduce a casa di Zafer per rubare i filmati di sorveglianza e ottenere finalmente la prova che Deva è una spia. Otterrà ciò che vuole?