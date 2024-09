Pioli con CR7… | occhio Milan il colpo di scena è clamoroso

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di lunedì 9 settembre 2024) Ultimo aggiornamento 9 Settembre 2024 14:32 di Alessiasi prepara a stupire tutti: ildiavvicina adesso più che mai l’ex allenatore dela Cristiano Ronaldo. Ildiper Stefanoè dietro l’angolo: dopo aver salutato il, con la fine della scorsa stagione, l’allenatore adesso può tornare a far parlare di sé in grande stile. Ecco cosa sta succedendo e perché è accostato a Cristiano Ronaldo. Stefanoe ilsi sono lasciati con la fine della scorsa stagione e dopo un periodo non certamente semplice di risultati non positivissimi. Il club rossonero è stato poi affidato a Paulo Fonseca, mentre il tecnico italiano è rimasto in attesa di un’altra chiamata. Chiamata che adesso sembra essere arrivata.