Parco del Colle Oppio il luogo perfetto per scattare foto al Colosseo in una location meravigliosa e senza folla

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di lunedì 9 settembre 2024) Ildelè uno dei polmoni verdi più ampi e suggestivi di Roma, situato su unda cui si può godere di una vista spettacolare sul. ShutterstockCon i suoi viali alberati, aree gioco per bambini, strutture sportive e spazi ideali per il relax, questosi estende per 11 ettari e racchiude al suo interno importanti resti archeologici come la Domus Aurea e le Terme di Tito e Traiano. Questi antichi edifici, con le loro maestose rovine e panorami unici, offrono un affascinante contrasto con la vegetazione lussureggiante e le fontane pittoresche che adornano ildel: la flora e fauna che la ospita Dopo un lungo periodo di abbandono nel Medioevo, l’area fu recuperata e trasformata in giardini e orti.