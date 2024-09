Paolo Caiazzo l’11 settembre inaugura la rassegna teatrale all’aperto Quadrifoglio in Arena

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 9 settembre 2024) Entrano nel vivo gli spettacoli di teatro comicoin” in programma presso l’Flegrea della Mostra d’Oltremare di Napoli. Primo appuntamento con l’attoreche mercoledì 11(ore 21) presenterà per la prima volta lo spettacolo dal titolo “Mi faccio la festa pazzianne e ridendo so’ passati 30 anni”. “Mi faccio la festa perchè, più o meno, compio trent’anni di palco” – racconta. “In verità è “più” ma arrivato ad una certa età qualche anno è meglio nasconderlo! La data precisa di un’inizio carriera è difficile da individuare ma nel 94 cominciavo ad esibirmi in maniera professionale nel mondo del cabaret con un amico,Buonaiuto, dando vita al duo. Nome di battaglia dato dal grande Guido Lembo quando cominciammo ad esibirci al suo neonato locale dell’Anema e Core di Capri.