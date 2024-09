Palombelli e Bernardini de Pace per i 40 anni di Forum | tutti i volti che forse non ricordavate

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) Tornerà ad aprire i battenti domani mattina, per la quarantesima stagione consecutiva, l'aula di tribunale più popolare e seguita d'Italia: quella diche, entrando nel quarto decennio di trasmissione, si conferma il programma decano di Mediaset. Un'edizione 40 che, per la prima volta, tingerà il programma anche di giallo. Uno dei due contendenti, infatti, potrà negare del tutto l'addebito, aggiungendo così ulteriore pepe ai già focosi confronti d'aula. Una novità che comporterà l'arrivo di una nuova figura: l'avvocato istruttore chiamato a reperire elementi probatori da fornire al giudice per capire la dinamica reale dei fatti. Da undiciil programma è saldamente nelle mani di Barbara, conduttrice e, come da tradizione, prima testimone, idealmente a capo della “giuria popolare” che è il pubblico in studio.