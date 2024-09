Mosca | Non negoziamo territori russi

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 9 settembre 2024) 19.30 "Inon sono in agenda per i negoziati". Lo ha affermato la portavoce della diplomazia russa Maria Zacharova rispondendo indirettamente alle dichiarazioni rilasciate dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Cernobbio ad alcuni media italiani. Le dichiarazioni della Zacharova appaiono come una chiusura categorica alla trattativa e all'eventuale scambio dioccupati, dato che il governo russo definisce "" anche le aree dell'Ucraina occupate dalle truppe russe.