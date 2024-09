Lukaku punta al debutto col Napoli | Spunta un gesto del belga

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di lunedì 9 settembre 2024)rinuncia alla Nazionale, extra allenamenti a Castel Volturno. Conte lo vuole già titolare contro il Cagliari, poi la Juve. Romelunon vede l’ora di indossare la maglia dele ha le idee chiare sul suo. Repubblica rivela: “Il bomberha rinunciato alla sua Nazionale per una full immersion nel mondo azzurro: vuol riconquistare in fretta la forma ed essere decisivo già a partire dalle prossime due partite: prima col Cagliari, poi con la Juve”.non si risparmia: “ha svolto un supplemento di lavoro per farsi trovare pronto”. Unche sottolinea la sua determinazione a conquistare subito un posto da titolare. Il quotidiano aggiunge: “ha avuto subito le idee chiare e ha chiesto al ct del Belgio, Domenico Tedesco, di non convocarlo per le prime gare della Nations League“.