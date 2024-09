Louis Vuitton Cup 2024 giornata nera per Luna Rossa | due sconfitte e secondo posto in Classifica

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 9 settembre 2024) Barcellona, 9 settembre– Unacomplicata da dimenticare perPrada Pirelli Team al Round Robin della LuoisCup, a Barcellona. Gli Azzurri hanno concluso il programma odierno con due. La prima è arrivata per squalifica, dopo che la barca italiana, avendo avuto problemi tecnici, era uscita dal campo di regata nel momento in cui i Team dovevano entrare nello start. In quel caso, è stata Alinghi ad avere la meglio, senza comunque terminare la gara stessa. Di conseguenza,ha dovuto affrontare uno spareggio con Ineos Britannia (a 7 punti con lo stesso equipaggio italiano) per il primoine per accedere alla semifinale. Sono stati gli inglesi poi a vincere il match di spareggio e a prendersi la testa della. E ora saranno questi ultimi a scegliere l’avversaria per il match della prima semifinale.