Lollobrigida | E’ un dovere riflettere sul futuro dell’agrifood

(Di lunedì 9 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Ilè un elemento sul quale dover, confrontarsi e trovare le soluzioni migliori che sappiano tutelare il nostro patrimonio enogastronomico, salvaguardare la vitalità e le tradizioni dei nostri territori scolpiti dal lavoro dell’uomo, offrire a chi opera nel settore agricolo certezze di un reddito adeguato”. Con queste parole è intervenuto Francesco, ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in un videomessaggio in occasione della seconda giornata di AgriFood Future 2024, in corso a Salerno fino a domani.