LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA | tra poco lo spareggio Luna Rossa riuscirà a gareggiare?

(Di lunedì 9 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAA CHE ORA LO-INEOS 15.36 Patriot chiude una regata da incubo con un distacco addirittura di 2’37” da New Zealand. 15.35 American Magic sta affrontando l’ultimo lato di poppa. 15.34 Team New Zealand vince una regata a senso unico da metà in poi. 15.34 Un chilometro e mezzo di vantaggio per Taihoro 15.33 New Zealand sta già per terminare la regata, mentre gli americani devono ancora concludere il terzo lato di bolina 15.32 Patriot continua a fare tantissima fatica con vento leggero. 15.30 American Magic cade dai foil. New Zealand intanto valica le boe e inizia l’ultimo lato di poppa. 15.29 Guando New Zealand inizia a guadagnare, diventa imprendibile. 700 metri di vantaggio. Vento sempre sui 7 nodi. Speriamo che regga, altrimenti non si potrà fare lotraed Ineos.