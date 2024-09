Le migliori Vitovska del Carso secondo il Gambero Rosso

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 9 settembre 2024) Immaginate il lavoro lento e incessante di tre abili scalpellini intenti a modellare la roccia per millenni. Acqua, vento e uomo hanno scolpito e plasmato un luogo magico dove il respiro salino dell’Adriatico si fonde con la furia gelida della Bora. Un ambiente a tratti estremo in una terra di confine, che confini, per tradizione e indole delle sue genti, non ne ha mai avuti. Tra fiumi sotterranei che scorrono nelle viscere di un altopiano di calcare che si estende tra Italia e Slovenia, caratterizzato da ripide fenditure e grotte oscure dove il suolo è ricoperto da una sottile striscia di terra rossa ricca di minerali ferrosi, laha eletto la sua dimora ideale: qui e solo qui, senza confini diversi da quelli ambientali, è capace di regalare vini di grande espressività e rara complessità .