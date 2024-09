L' Australia ha prodotto le prime banane ogm da mangiare

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 9 settembre 2024) Risale al febbraio scorso l'approvazione indella banana geneticamente modificata per resistere all'infezione fungina nota come malattia di Panama, una minaccia devastante per le coltivazioni in tutto il mondo. Si tratta della prima banana ogm mai approvata e ora i frutti in fase di sperimentazione sono giunti alla giusta maturazione per essere gustati. Le autorità di regolamentazionene hanno stabilito che il frutto è sicuro e nutriente quanto quelli non modificati e questo apre nuove frontiere nella produzione e salvaguardia di quello che è da considerarsi come uno dei prodotti più consumati al mondo. La genesi della banana Cavendish ogm Tecnicamente si chiama QCAV-4 e si tratta della prima banana geneticamente modificata a essere approvata per la produzione commerciale, ma anche il primo frutto ogm approvato per la coltivazione in