Kate Middleton | Ho terminato la chemioterapia Nuovo messaggio commovente della Principessa del Galles

(Di lunedì 9 settembre 2024)ha pubblicato unvideo-su Instagram dove comunica di averlapreventiva e di aver deciso di riprendere a lavorare ma con un’agenda leggera. Come ha fatto negli ultimi mesi,si è affidata a Instagram per dare aggiornamenti sulle sue condizioni di salute. E lo ha fatto anche ora condividendo un video dove spiega che halapreventiva cui si era sottoposta dallo scorso inverno, quando a seguito di un’operazione all’addome, le era stato diagnosticato un cancro. Visualizza questo post su Instagram Nel videodichiara anche che nei prossimi mesi tornerà ai doveri di Corte, dunque prima di quanto ci si aspettava, ma seguirà un programma leggero per non affaticarsi troppo, esattamente come ha fatto Re Carlo.