Joker | Todd Philips ha raccontato un curioso retroscena sulle scene

(Di lunedì 9 settembre 2024): Folie a Deux uscirà nei cinema il mese prossimo e il film è destinato a suscitare polemiche. Come seguito di uno dei film vietati ai minori con il più alto incasso di tutti i tempi, Folie a Deux porta con sé la complicata storia di quel film, così come la pressione di dover realizzare un sequel di un tale successo. Il registaPhillips, insieme alle star Joaquin Phoenix e Lady Gaga, apparentemente lo hanno capito quando si sono messi all’opera per girare il secondo film di. Secondo Gaga, il trio avrebbe “spesso” fatto delle riscritture importanti sul set. Mentre Phillips è un po’ meno esplicito al riguardo, ammette che ci sono state molte riscritture, a volte fatte in fretta su un tovagliolo quando era tutto ciò che si aveva a portata di mano.