Incendio divampa vicino al cimitero i vigili del fuoco evitano il peggio

(Di lunedì 9 settembre 2024) Fiamme e paura ieri pomeriggio per unal, che ha danneggiato alcuni tubi e che ha rischiato di raggiungere alcuni edifici. Erano da poco passate le 13.30 quando, per cause ancora in corso d’accertamento, il rogo è scaturito dalle sterpaglie situate dietro al. Le fiamme sono state notate da un automobilista di passaggio che ha lanciato l’allarme. Sul posto ideldi Fermo con tre mezzi, tra cui due autobotti. I pompieri si sono messi all’opera per circoscrivere e domare l’che si era propagato pericolosamente: hanno prima provveduto a mettere in sicurezza alcuni capanni nei pressi dell’area interessata dal rogo, con all’interno materiali agricoli. Le fiamme hanno anche raggiunto il piazzale del deposito comunale dove vengono custoditi attrezzi e mezzi di pubblico utilizzo.