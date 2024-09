Il rapporto di Draghi | Cambiamento radicale perché l' Ue continui a esistere

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 9 settembre 2024) L'ex presidente del Consiglio Mario, presentando questa mattina il suosulla competitività europea in una conferenza stampa congiunta con la presidente della Commissione Ursula von der Leyen, ha sottolineato la necessità di un "" per garantire il futuro dell'Unione Europea., in un documento contenente 170 proposte "e compilato senza alcuna pressione", ha evidenziato tre aree principali su cui l'Europa deve concentrarsi: "innovazione, energia e sicurezza". L'Europa deve migliorare il coordinamento tra i paesi membri e le istituzioni comunitarie, riducendo il numero di decisioni prese all'unanimità e promuovendo la cooperazione rafforzata e il debito comune.