Il diavolo veste Prada Meryl Streep poteva non essere Miranda Priestly

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 9 settembre 2024) Ilè uno di quei film che ha lasciato un’impronta indelebile nella cultura pop, non solo per la trama avvincente e le interpretazioni memorabili, ma anche per il suo sguardo ironico e acuto sul mondo della moda. Uscito nel 2006 e basato sul romanzo di Lauren Weisberger, il film racconta la storia di Andy Sachs, una giovane aspirante giornalista che si trova catapultata nel caotico e spietato universo di una delle riviste di moda più prestigiose al mondo. Dietro le quinte di questo classico moderno ci sono numerose curiosità e aneddoti: scelte inaspettate ai casting ai dettagli sui costumi, ecco alcune curiosità che forse non sapevi su IlnonPensando a un film iconico come Ile impossibile immaginare il personaggiocon un volto diverso da quello di