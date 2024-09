I più belli d’Italia Grande Fratello amore tra Vittorio Menozzi e la figlia vip | il gossip

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 9 settembre 2024) Manca sempre meno al via della nuova edizione del, e proprio mentre è in via di definizione il cast ecco che arriva una clamorosa bomba sul bello della scorsa edizione: starebbe insieme alladi un super famoso. A rilanciare ilè una segnalazione arrivata a Deianira Marzano. La nuova stagione del reality show più seguitodebutterà il 16 settembre 2024, con la conduzione di Alfonso Signorini, affiancato dalla storica giornalista Cesara Buonamici. >> “Prima concorrente ufficiale”., l’annuncio Mediaset: è la famosa cantante Con tutta probabilità tornerà anche quest’anno anche Rebecca Staffelli, che si occuperà dell’area social. La casa di Cinecittà accoglierà un cast variegato, composto da personaggi noti e aspiranti celebrità, pronti a vivere insieme in un ambiente sorvegliato 24 ore su 24.