Guida TV Sky Cinema e NOW | E all' improvviso arriva l' amore Lunedi 9 Settembre 2024

(Di lunedì 9 settembre 2024) Questa sera super i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.su SkyUno HD, alle 21:15 sul canale 301, viene trasmesso "E all'l'", una commedia romantica con Anne Hathaway, Peter Dinklage e Marisa Tomei. La trama segue Ben (Peter Dinklage), un compositore di successo in crisi creativa. Su consiglio della moglie, decide di partire per una ricerca di ispirazione che lo conduce in un viaggio sorprendente, dove incontra persone e situazioni che cambiano la sua prospettiva sulla vita e sull'. Su SkyDue HD, alle 21:15 sul canale 302, trovi "Unbrocken", un war movie biografico sceneggiato dai fratelli Coen e diretto da Angelina Jolie.