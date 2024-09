Giro di Toscana 2024 | programma orari percorso tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 9 settembre 2024) Tantissime corse in Italia in questo finale di stagione: si è cominciato domenica con il GP Industria&Artigianato e lasarà grande protagonista durante questa settimana con corse come la Coppa Sabatini. Prima però andrà in scena la 96a edizione deldi– Memorial Alfredo Martini.Partenza e arrivo che saranno a Pontedera. I corridori affronteranno il tratto in linea della gara, che misurerà 77,3 chilometri. Di questi, i primi i 15 saranno pianeggianti e porteranno i corridori ai piedi di una breve salita prima di scendere a Casciana Terme. Una rapida discesa per poi salire a San Pietro Belvedere dopo uno strappetto, per poi arrivare a Peccioli per percorrere un anello da affrontare in due occasioni.