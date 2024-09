Foggia | aggrediti sanitari in ospedale

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 9 settembre 2024) 11.28 Un paziente giunto al policlinico diin stato d'ansia ha aggredito tre infermieri con calci e pugni. L' uomo è stato denunciato dai carabinieri che sono intervenuti per fermare l' aggressione. Pochi giorni fa, nello stesso, si era verificata un'altra aggressione nei confronti del personaleo da parte di alcuni familiari di una ragazza deceduta durante un intervento. I sindacati hanno indetto una manifestazione per il 16 settembre acontro le aggressioni in corsia.