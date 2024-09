Da Spadolini ad Alessandro Giuli al Ministero della Cultura non è consentito improvvisare

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) Il primo fu Giovanni, importante esponenteprima Repubblica, ad essere nominato ministro dei Benili e Ambientali, anzi ebbi la fortuna e l’onore di avere in anticipo la notizia del nuovo dicastero dallo stesso esponente del PRI, durante un suo viaggio a Torino. Ero poco più che maggiorenne e consigliere giovanile di Italia Nostra, Associazione che lui conosceva bene, quando venne a trovarci nella sede che condividevamo con la Spaba (Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti) e con la casa, ora Museo, di Carlo Mollino: in quell’occasione annunciò che era in procinto di dare vita a quello che sarebbe dovuto diventare ilper la tutela del nostro più grande patrimonio, il patrimonio storico ed architettonico.