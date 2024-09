Consumi famiglie italiane spendono il 30% per casa e solo 1% in istruzione

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di lunedì 9 settembre 2024) Il Centro Studi di Unimpresa ha radiografato idelleQuasi un terzo deidelle, pari 1.258 miliardi di euro complessivi nel 2023, se ne va per la, mentre appena l’1% è quando si spende per l’: se l’abitazione, l’anno scorso, ha risucchiato 364 miliardi dalle tasche degli italiani, libri di testo e formazione hanno pesato, sui bilanci familiari, per 9,7 miliardi, unica voce in calo (-2%), nei conti, rispetto al 2019. Se ne va in alcolici e sigarette il 4% dei budget ovvero quasi 50 miliardi. Per quanto riguarda la sanità , la spesa è cresciuta di 5 miliardi (+12%) da 34 miliardi a 43 miliardi, ma se nel 2019 questa voce del bilancio delleoccupava il 4% de totale, alla fine dello scorso anno è diminuita al 3%.