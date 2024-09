Classifica Wta Paolini resta n 5 del mondo Swiatek è prima ' inseguita' da Sabalenka e Pegula

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 9 settembre 2024) AGI - Qualche variazione in chiave tricolore nellamondiale femminile pubblicata stamane dalla Wta dopo la conclusione dello Us Open, ultimo Slam del 2024. Anche questa settimana sono sempre cinque le azzurre tra le prime cento. Leader si conferma Jasmine, accomodatasi sulla quinta poltrona mondiale grazie alla finale a Wimbledon (la seconda consecutiva, e in carriera, in un Major), che incrementa il proprio bottino di punti con gli ottavi a New York e ribadisce il "best ranking": la 28enne di Bagni di Lucca è la terza azzurra di sempre ad arrivare così in alto indopo Schiavone (n.4) ed Errani (n.5).