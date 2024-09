Cartiere Carrara | Sostenibili per essere economici

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) COSTRUIAMO UN FUTURO migliore dove vivere insieme. Con questo sloganSpa, tra le principali aziende del settore produzione della carta per uso igienico e domestico, ha presentato a Capannori il bilancio dità 2023. Un documento che rappresenta un passo fondamentale nel percorso avviato dall’impresa nel 2023, in occasione del 150° anniversario dalla fondazione. Tutto ciò coniugato ad un ’Manifesto dellatà ’, declinato come un ponte verso il futuro. Un domani che è già oggi, poiché le normative del Green Deal dell’Unione europea, prevedono come obbligatorio questo strumento sullatà dal 2025, (le società quotate dal 2024). Ora non sarà più su base volontaria, ma sul binario di regole omogenee derivanti dalle direttive comunitarie e chi sarà più virtuoso avrà anche vantaggi finanziari.