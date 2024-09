Carrarese c’è il Sassuolo Prove di formazione e il rebus delle assenze Ancora test al ’Del Freo’

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) Lain versione anti-potrebbe dover fare i conti ad oggi con diverse defezioni. Nella partitella in famiglia di sabato contro la Primavera 3 di Andrea Danesi sono mancati all’appello 5 giocatori che si sono allenati a parte (Cartano, Cerri, Falco, Zanon e Maressa). Agli assenti bisogna aggiungere Hermannsson e Shpendi, impegnati in giro per l’Europa con le rispettive nazionali. Hjortur si è riscattato con la maglia dell’Islanda giocando a Reykjavík l’intera partita vinta contro il Montenegro (2-0) nella league B della Uefa Nations League. Il 29nne difensore, fresco acquisto della, stasera (ore 20.45) sarà impegnato in Turchia sempre con la sua nazionale e non tornerà a disposizione di mister Calabro prima di mercoledì.